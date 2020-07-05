هل يطلق عمدة إسطنبول قناة إعلامية خاصة؟

أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم حول مباشرة عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، العمل على تشكيل مجموعته الإعلامية الخاصة.

وقالت معلومات إن إمام أوغلو أجرى لقاءات لتأسيس مجموعة إعلامية خاصة، حيث زُعم أن مقدم برامج مخضرم سيتولى رئاسة القناة التي سيؤسسها إمام أوغلو وأن هذه الشخصية المخضرمة المطروحة هي نوري شولاك أوغلو.

جاء ذلك بعد إطلاق إمام أوغلو، قناة بلدية إسطنبول تي في وقناة بلدية إسطنبول الإخبارية، لنشر أخبار البلدية بالتعاون مع الناطق باسمه والإعلامي السابق، مراد أونجون.

نوري شولاك أوغلو رد على هذه الادعاءات بالقول إن القناة لا علاقة لها بإمام أوغلو متقدما بالشكر لوسائل الإعلام على العبارات الحسنة المتداولة بحقه في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن الصحفي شولاك أوغلو كان قد تبرع بمكتبة تضم 15 ألف كتاب من بينهم 5 آلاف كتاب مرموق إلى مركز أتاتورك للثقافة والفنون. وقام شولاك أوغلو برفقة إمام أوغلو بقص شريط افتتاح المكتبة التي تم إطلاق اسمه عليها.

وأضاف شولاك أوغلو أن المجتمع التركي يشعر بافتقار البلاد لمجموعة إعلامية محايدة، قائلا: “انطلاقا من احتياج تركيا لقناة إخبارية حيادية تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف في ظل المناخ الإعلامي الحالي يجري رجل أعمال أعرفه مباحثات لتلبية هذه الحاجة وقام بسؤالي ما إن كنت سأتولى مهمة استشارية في هذا المشروع”.

وأكد شولاك أوغلو أنه يجرى لقاءات مع الأطراف المسؤولة بشأن القناة التي ستخدم المجتمع باثرة انطلاقا من تجاربه السابقة غير أنه لا علاقة لهذه القناة برئيس بلدية إسطنبول.

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