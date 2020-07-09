مستشار أردوغان السابق: السلطة تشتكي من أقل انتقاد وتستبيح استهداف المعارضة

إسطنبول (زمان التركية) – انتقد المستشار السابق للرئيس رجب أردوغان خلال فترة رئاسته للوزراء عاكف باكي، رفض التحقيق في ادعاءات تلقي عدد من رموز المعارضة تهديدات بالاعتداء الجنسي، بينما لا تتأخر عملية التحقيق وتوجيه التهم لهم إذا استهدفوا السلطة.

تعليق مستشار أردوغان السابق جاء بعدما كشف عدد من رموز المعارضة وعلى رأسهم أمين حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، تلقيهم تهديدات بالاغتصاب الجنسي.

عاكف باكي قال في مقال بجريدة “قرار”: “عند استهدافهم المعارضة، فإن أبواب حرية الانتقاد تكون مفتوحة على مصراعيها ويتحدث نواب الحزب الحاكم عن ضرورة حرية التعبير لكنهم لا يمنحون هذا الحق لغيرهم”.

وأضاف باكي في مقاله: “لم يتركوا أي تهديد وافتراء إلا ووجهوه للصحافيين والسياسيين المعارضين. أقذر تلك التصرفات هي التهديد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب. وأكبر مثال على ذلك التهديد الذي تعرضت عضوة حزب الشعب الجمهوري جانان كافتانجي أوغلو، والصحفية ناشين مانجو، والممثلة بيرنا لاتشين، والمحامية فايزة ألتون. لمن الأدهى والأمر أن ملفات التحقيق الخاصة بهذه الجرائم تم إغلاقها من قبل السلطات”.

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