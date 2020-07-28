أثينا (زمان التركية)ــ قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، إن بلادة مستعدة للحوار مع تركيا التي أبدت هي الأخرى رغبة في ذلك، لكن الوزير اشترط حوارا “دون ضغوط أو تهديدات”.

صرح نيكوس ديندياس بذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة أثينا.

ويأتي اللقاء بعد آخر عقدته وزيرة الخارجية الأسبانية لايا أمس مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في أنقرة.

وزير خارجية اليونان أشار إلى أن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمل في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.

ولفت إلى أنه بحث مع نظيرته الإسبانية مسألة طالبي اللجوء والتطورات شرقي المتوسط، واتفقا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر فاعلية بشأن المسألة الليبية. وفق الأناضول.

وتطرق ديندياس إلى تصريحات الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، حول أنشطة التنقيب شرقي المتوسط، قائلًا: “مستعدون للحوار مع تركيا دون ضغوط أو تهديد”.

ولفت إلى اللقاء الذي جمع لايا مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة أمس، وقال: “وفقًا للانطباع الذي وصلنا فإن تركيا ترغب في الحوار مع أثينا”.

وفي تصريحات سابقة اليوم، نوه قالن إلى وجود أرضية للحوار مع اليونان، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء محادثات معها دون شروط مسبقة في كافة القضايا الثنائية.

وهناك توتر في العلاقات بين أثينا وأنقرة، وتصاعد الخلاف مؤخرا بعد توسع أنشطة التنقيب التركية عن الطاقة في البحر المتوسط، ومثل قرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد انزعا بالنسبة إلى اليونان.

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