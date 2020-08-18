القاهرة (زمان التركية)ـــ منحت جامعة الزقازيق في مصر أحد الباحثين درجة الدكتوراه في دراسات وبحوث الديانات بتقدير مرتبة الشرف الأولى، عن رسالة دكتوراه حول حركة الخدمة ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن.

وحصل الباحث عمر صلاح الدين عليوة المسلمي أمس الأحد على درجة الدكتوراة من معهد الدراسات والبحوث الأسيوية بجامعة الزقازيق عن رسالة بعنوان: “الدور الإصلاحي لجماعة الخدمة في تركيا دراسة تحليلية”.

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذة الدكتورة هدى محمود درويش أستاذ الأديان المقارنة، والأستاذ الدكتور فتحي محمد عبد الحليم العفيفي أستاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بمعهد الدراسات والبحوث الأسيوية، والأستاذ الدكتور أحمد الدهشان أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

بدأت المناقشة ببيانٍ للباحث أكَّد فيه أن فتح الله كولن حاول من خلال دعوته أن يبني إنسانًا قريبًا من الإنسان الذي بناه الرسول صلي الله عليه وسلم في مكة والمدينة، وكان المنهج هو القرآن الكريم والسيرة النبوية التي يتعامل معها بالقلب قبل العقل، وبتحريك الوجدان قبل اللسان. بهدف إيجاد مجتمع إسلامي ملتزم، لكن في الوقت نفسه متلهف للمعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتقدم. ومن هنا تميزت جماعة الخدمة بأنها جماعة أو حركة تمزج الحداثة بالتدين.

كما أشار الباحث إلى أن جماعة الخدمة في سياق دورها الإصلاحي في معالجة المشاكل الاجتماعية، استخدمت جميع الوسائل المتاحة بهدف المشاركة الفعالة في داخل تركيا بنشر المدارس وفصول التقوية والمعاهد التحضيرية والجامعات، أو المساهمة في مشروع بيوت الطلبة لغير القادرين من أبناء الريف، كل ذلك وغيره ساعد قطاعًا كبيرًا من أبناء المجتمع التركي. فضلا عن الهدف الأسمى والأرقى للجماعة والمتمثل في نشر قيم التسامح والأخلاق والفضيلة، والعمل على بناء جيل مسلم يمتاز بخصوصية ثقافية عالمية، وخلفية إسلامية ناضجة وراشدة. هذا إلى جانب مهارة الجماعة في استخدام وسائل العصر الحديث، للوصول لأكبر قدر ممكن من الشعب التركي بصفة خاصة، وباقي دول العالم عامة، لترسيخ مفهوم الوعي بحقائق القضايا الإيمانية بصورة مبسطة، والسعي لتأصيل أفكار الجماعة في المجتمع التركي.

وبعد مناقشة الأستاذ الدكتور أحمد الدهشان، والأستاذ الدكتور فتحي العفيفي، رفعت لجنة الحكم والمناقشة الجلسة لإعلان النتيجة، وبعد استئناف جلسة المناقشة، أعلنت الأستاذة الدكتورة/ هدى محمود درويش توصية لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحث/ عمر صلاح الدين عليوة المسلمي درجة الدكتوراه في دراسات وبحوث الديانات بتقدير مرتبة الشرف الأولى.