نيويورك (زمان التركية) – أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها للاقتصاد التركي إلى BB- والذي يعني أن تركيا غير جديرة بالاستثمار، محذرة من وجود مخاطر كبيرة تواجه الاقتصاد بسبب ديون القطاع الخاص.

ووفق الوكالة فقد رصيد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي 17.5 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

الوكالة أوضحت في تقريرها أن الاحتياطي النقدي التركي لدى البنك المركزي يشهد تراجعًا كبيرًا، مشيرة إلى إجمالي الاحتياطي كان 105.7 مليارات دولار أمريكي في نهاية عام 2019، بينما سجل 88.2 مليار دولار في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد حذف الودائع التي تم الحصول عليها من البنوك بقيمة 40.5 مليارات دولار والودائع القطرية بقيمة 10 مليارات دولار، سيكون صافي الاحتياطي النقدي التركي 29.3 مليارات دولار فقط، مقارنة بـ87.3 مليارات دولار في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

أي أن صافي الاحتياطي النقدي التركي سالب 30.2 مليار دولار أمريكي.

وحذرت الوكالة من أن الديون المتراكمة على القطاع الخاص التركي بالعملات الأجنبية تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد في حالة عدم التمكن من تحويلها إلى العملة المحلية.

وقالت إن “نفاذ احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زاد من مخاطر التمويل الخارجي”.

والأسبوع الماضي كشفت وزارة المالية التركية أن عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية.

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