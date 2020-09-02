‏أنقرة (زمان التركية) – يشارك بالانتخابات المقبلة في تركيا نحو 7 ملايين شاب للمرة الأولى، بعد أن أصبح بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم، مما يجلعهم يتحكمون في المصير السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض جورسال تكين، قال إن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية لا تزيد عن 25% بين الشباب الذين سيشاركون للمرة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية.

وكشف في تقرير أعده حزبه بعنوان “الجيل Z” أن: “7 ملايين شاب يعادل نحو 20% من إجمالي عدد الناخبين وستكون إرادتهم القول الفصل في بقاء الحكومات أو رحيلها”.

وأكد تكين أن حزب العدالة والتنمية سيبتدع وسيلة أخرى من أجل تجنب مشاركة هذا الجيل الجديد في الوقت الحالي، قائلًا: “من الممكن أن يصدروا قرارًا بجعل التصويت اعتبارًا من سن 30 عامًا، بدلًا من 18 عامًا. لو تم تقديم مقترح مثل هذا للبرلمان لا يجب أن يندهش أحد”.

وأشار إلى أن الجيل الجديد من الناخبين يضم 13 مليون شاب من بينهم 7 ملايين سيكونون في السن القانوني للتصويت في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن حزب العدالة والتنمية يفكر في كيفية تجنب مشاركتهم.

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