نيقوسيا (زمان التركية)ـــ أبدت سلطات شمال قبرص التركية، إدانتها لقرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن جمهورية قبرص، المفروض منذ 33 عاما معتبرة إياه “خاطئ”.

مصطفى أقنجي رئيس “جمهورية شمال قبرص” الغير معترف بها دوليا وصف القرار خلال اتصال هاتفي مع سفيرة الولايات المتحدة في جمهورية قبرص، جوديث جيل غاربر بأنه “خطوة في الطريق الخاطئ”.

ووفق بيان أبلغت السفيرة سلطات قبرص الشمالية بالقرار الذي ينص على رفع حظر جزئي لبيع السلاح إلى جمهورية قبرص في الفترة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، و30 سبتمبر/ أيلول 2021.

ودعا أقنجي الولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية للحوار والتفاوض في قبرص وشرق المتوسط، بدلا من المساهمة في زيادة التسلّح. وفق وكالة الأناضول.

من جانب آخر، شدد رئيس الوزراء أرسين تتار، في بيان، أن هذا القرار لن يساهم سوى في زيادة ابتعاد الجانب الرومي عن التفاوض، وكسب الولايات المتحدة للأموال.

وأكد على أن اتخاذ مثل هكذا قرار في وقت تزداد فيه عمليات الاستفزاز الرومية واليونانية في المنطقة، لا يليق بدولة تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة.

ودعا تتار، واشنطن للتراجع فورا عن هذا الخطأ، مشددا على تمسك بلاده وتركيا بحقوقهما في المنطقة.

بدوره، قال قدرت أوزرساي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية شمال قبرص، إن “رفع الولايات المتحدة حظر السلاح عن قبرص الرومية يعتبر مخيبا للآمال الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، في بيان، إن واشنطن رفعت حظر السلاح عن قبرص الرومية، للسنة المالية 2021.

وأضافت أن وزير الخارجية مايك بومبيو، أبلغ رئيس إدارة قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس بالقرار، خلال اتصال هاتفي.

ووصفت وزارة الخارجية التركية القرار “يسمم أجواء السلام والاستقرار في المنطقة، لا يتماشى مع روح التحالف”.

وقالت “إذا لم تراجع واشنطن قرار رفع حظر السلاح عن قبرص الرومية، فسيتم اتخاذ خطوات مماثلة”.

وتفرض تركيا نفوذها على الشطر الشمالي من الجزيرة منذ عام 1974 عقب انقلاب عسكري، تمتلك قوات عسكرية هناك.

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