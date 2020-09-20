أنقرة (زمان التركية)ــ سخر رجل الأعمال التركي الشهير أكين إيباك، مالك شركة كوزا – إيباك القابضة، التي استولت عليها حكومة حزب العدالة والتنمية في عام 2015، من عودة القوات الأمنية إلى منزل والدته بحجة أنهم نسوا في المرة السابقة مصادرة “شفاط المطبخ” وأجهزة أخرى.

ملك إيباك والدة رجل الأعمال كانت قد طردت من منزلها الذي ورثه من زوجها علي إيباك في 9 يوليو/ تموز الماضي، بالرغم من أنها تقيم في هذا المنزل منذ سنوات طويلة، بدعوى الصلة بحركة الخدمة.

صندوق الودائع والمدخرات الذي شكله أردوغان من أجل تحويل ملكية الأموال والأصول المصادرة من رجال أعمال حركة الخدمة وإعادة بيعها وتخصيصها للمقربين منه، كان قد فرض حجزًا على أصول وممتلكات مجموعة كوزا إيباك البالغ قيمتها 7 مليارات دولار أمريكي، ووصل الأمر إلى مداهمة قوات الأمن لمنزل والدة رجل الأعمال أكين إيباك في العاصمة أنقرة، وفرض حجز على أجهزة شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن.

أكين إيباك قال في تغريدة على حسابه على تويتر: “لقد نسوا شفاط المطبخ… لقد استولوا على ممتلكاتنا وأصولنا البالغة 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2015. صندوق الودائع والمدخرات داهموا منزل والدتي الذي ورثته عن زوجها، في يوليو/ تموز الماضي، وصادروه أيضًا. وجاءوا بالأمس مرة أخرى، برفقة قوات الأمن وحجزوا على شفاط المطبخ وغسالة الأطباق والفرن”.

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