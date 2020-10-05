‏أنقرة (زمان التركية) – اتهم رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، أرمينيا باتكاب جرائم ضد الإنسانية باستهداف المدنيين في مدينة غانجا أكبر مدن أذربيجان، داعيا جمهورية ناختشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي للإنضمام إلى أذربيجان.

وأشار بهجلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى أن أرمينيا تقصف مدنا في إقليم قرة باغ بالمدفعية والصواريخ، قائلًا: “أرمينيا تلجأ إلى توسعة الهجوم إلى مناطق المدنيين كلما أصبحت عصاباتها في موقف حرج أمام جيش أذربيجان. عقلية المذابح الأرمنية تفعل اليوم ما كانت تفعله من قبل. أرمينيا ظالمة، وجانية، ويجب أن تغرق في الدماء التي أراقتها”.

بهجلي أدلى بذلك في بيان كتابي، حيث اعتبر أن أرمينيا هي المعارضة للاستقرار والسلام في جنوب القوقاز، وقال: “على المجتمع الدولي ألا يصمت أمام هجماتهم الدموية على المدنيين”.

وأضاف: “لا يجب أن يُنسى أن قرة باغ تركية، وأذربيجان هي الوطن الأصلي للأتراك، وحق أصيل لهم. ويجب أن يحصلوا على هذا الحق، حتى لو كلفهم ذلك الأرواح. اللعنة على أرمينيا تلك الدولة القاتلة والإرهابية”.

ودعا جمهورية ناختشيفان ذات الحكم المستقل للانضمام لأذربيجان، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لها، وأن الأمر مسألة “حياة أو موت”.

ناخيتشيفان إقليم بأذربيجان منفصل جغرافياً عن باقي أذربيجان. ويتطلب الوصول إليه المرور إما عبر أذربيجان الغربية في إيران أو عبر أرمينيا. ويتيح إقليم ناخيتشيفان لأذربيجان الاتصال الجغرافي مع تركيا.