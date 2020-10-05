أنقرة (زمان التركية) – تراجع التضخم النقدي في تركيا بشكل طفيف وفق بيانات رسمية، بينما كان يُنتظر العكس.

هيئة الإحصاء التركية قالت إن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال شهر سبتمبر الماضي 11.75 في المئة على الصعيد السنوي. وزيادة بنحو 0.97 في المئة على الصعيد الشهري.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين سجل في أغسطس، 11.77 في المائة.

وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.35 في المائة شهريًا في سبتمبر، وأن يرتفع التضخم السنوي إلى 12.13 في المائة.

وكانت أعلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بنفس الشهر من العام السابق في السلع والخدمات المختلفة في المجموعات الرئيسية بنسبة 25.17 في المائة، والصحة بنسبة 15.09 في المائة، والأغذية والمشروبات الغازية بنسبة 14.95 في المائة على التوالي.

من ناحية أخرى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.74 في المائة على الأقل في الاتصالات و 6.91 في المائة في الملابس والأحذية و 7.55 في المائة في التعليم.

وخلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم ارتفع متوسط أسعار 314 سلعة من بين 418 يتضمنهم المؤشر، بينما تراجع متوسط أسعار 62 بندا ولم يسجل متوسط أسعار 42 سلعة أية تغييرات تُذكر.

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