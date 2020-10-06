‏باكو (زمان التركية) – دعا رئيس أذربيجان، إلهام عليف، أرمينيا إلى الإعلان عن جدول انسحابها من إقليم قره باغ والأراضي الأذرية المحيطة به، مؤكدًا أن أنه بخلاف ذلك لن يتوقف إطلاق النار.

عليف أكد في تصريحاته الصحافية أن جيش أذربيجان تمكن من استعادة أراضيه التي فقدها خلال الحرب التي اندلعت بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي.

وقال عليف: “أذربيجان لديها شرط واحد فقط، وهو استرداد أراضيها. إقليم قره باغ أرض أذرية. يجب أن تعود لنا وستعود”.

وأكد أن المجتمع الدولي فشل في بالضغط على أرمينيا من أجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة أو الانسحاب من أراضي أذربيجان، قائلًا: “على الجيش الأرمني أن ينسحب، ويعلن اعترافه بسيادة أراضي أذربيجان. ويعتذر لشعب أذربيجان. ويقول علنًا أن قره باغ ليست لأرمينيا. على الجيش الأرمني أن يلعن عن جدول انسحابه من أراضينا. عندها فقط سنوقف إطلاق النار”.

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