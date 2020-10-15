أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة تركية أن السلطات السعودية تريد من مواطنيها عدم تملك عقارات داخل تركيا، في خطوة تأتي مع حملة شبه رسمية لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع تركيا.

وقالت صحيفة صباح التركية إن السعودية تراقب مواطنيها الذين يمتلكون منازل داخل تركيا، حيث قامت الجهات السعودية بالتواصل مع هؤلاء المواطنين وطالبتهم ببيع أملاكهم داخل تركيا.

وتضمنت الادعاءات المثارة بدء مراقبة حركة الأموال عن كثب وفرض غرامات مالية على العديد من المواطنين الذين أجروا حوالات نقدية إلى تركيا بقيمة تتجاوز مئة ألف دولار.

وقالت تقارير إن المنتجات التركية بدأت تختفي من الأسواق في ظل حملة مقاطعة من المستوردين بضغط من الحكومة.

وتبين أن الاستخبارات السعودية تمارس ضغوط شديدة على رجال الأعمال الذي يتمتعون بعلاقات مع تركيا لدفعهم عن التراجع عن تجارتهم معها.

هذا وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن مواطني السعودية بالمرتبة الثانية بعد العراق في قائمة أكثر الأجانب تملكا للعقارات في تركيا.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة تم بيع أكثر من 122 ألف عقار للأجانب من بينهم 10 آلاف و653 عقار تم بيعهم للسعوديين وهو ما يعادل 10.3 في المئة من إجمالي العقارات المباعة.

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