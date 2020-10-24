أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت وزارة الدفاع التركية عدد من تم تصفيتهم في عمليات عسكرية، داخل حدود البلاد وخارجها على مدار الشهر الماضي بدعوى صلتهم بالإرهاب.

وزارة الدفاع التركية قالت إنها قتلت ما مجموعه “119 إرهابياً، 53 محلياً و66 عبر الحدود، في عمليات الشهر الماضي”.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “بعد 15 تموز 2016، فقدنا ما يقارب 103 آلاف فرد، من ضمنهم ضباط الخدمة الفعلية وضباط الصف والرقباء المتخصصون والمتعاقدون”.

وتقول تركيا إن عملياتها العسكرية في جنوب شرق البلاد وفي شرق سوريا وشمال العراق، تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني.

وجاء في البيان إن “(التطورات في إدلب) تراقب عن كثب بالتنسيق مع روسيا، ويتم اتخاذ كافة الاحتياطات لأمن قواتنا”.

أضاف البيان “من أجل إحلال السلام والاستقرار، على أرمينيا أن تعيد الإرهابيين والمرتزقة وأن تنهي الاحتلال الجائر في أذربيجان”.

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