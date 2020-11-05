أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، مراد يتكين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جعل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أشبه بانتخابات بلدية إسطنبول لعام 2019.

وفي مقاله بعنوان “ترامب حول الانتخابات الأمريكية إلى انتخابات بلدية إسطنبول” أشار يتكين إلى اعتراض ترامب على نتائج الولايات التي تفوق فيها منافسه بايدن وإعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية فور ورود نتائج الاقتراع المبكر ومطالبته بإعادة عملية فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

الصحفي التركي قال: “إن طالب ترامب بإعادة الانتخابات فلن تختلف الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن انتخابات بلدية إسطنبول الأخيرة” في إشارة ما صدر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية حينها.

وأضاف يتكين أن وجه التشابه بين الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخابات بلدية إسطنبول هو تقدم ترامب في نتائج الفرز الأولية من ثم انقلابها لصالح منافسه جو بايدن مثلما حدث مع مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

هذا وأكد يتكين أنه بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتبين أن الخاسر الأكبر هو الديمقراطية التمثيلية والانتخابات الحرة والعادلة.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، اصر على إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بعد أن خسر بن علي يلدريم، ورغم ذلك فاز أكرم إمام أوغلو للمرة الثانية متفوقا على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم الذي استقال من منصبه للمنافسة في الانتخابات البلدية.

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