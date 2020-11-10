أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي إبراهيم كهفاجي، إن تركيا اقتربت أكثر من الانتخاباتالمبكرة بقدر لم يسبق له مثيل وذلك عقب إعلان صهر الرئيس رجب أردوغان، بيرات ألبيراق، استقالته من منصب وزير الخزانة والمالية.

وأوضح كهفاجي في مقال بصحيفة قرار التركية، أن “الجميع لا يعي ما إن كان التحسن الحالي في الأسواق سيصبح دائما أم لا. فلا يمكن أن يكون هناك تحسن دائم في هذا البلد في ظل القيادة الحالية نظرا لكون النظام الحالي قائم على انعدام الكفاءة.

وأغلق سوق الأسهم في تركيا أمس الإثنين على ارتفاع غير مسبوق منذ 9 أشهر ونصف.

وأضاف كهفاجي أن تركيا عاجزة عن جذب رؤوس الأموال الأجنبية قائلا: “لأن القيم الأساسية لتركيا انهارت. لننتظر ونرى، فالعالم سيشهد مزيدا من رياح الديمقراطية عقب الانتخابات الأمريكية. وبدون شك سننال نصيبنا من هذه الرياح”.

اليوم أدى وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان اليمين الدستوري أمام البرلمان، بعد صدور قرار أمس بتعينه عقب استقالة الوزير بيرات ألبيرق.

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