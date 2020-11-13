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القوات الروسية تنتشر في ناغورني كاراباخ

18:32 2020/11/13
القوات الروسية تنتشر في ناغورني كاراباخ

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ناغورني كاراباخ (زمان التركية): سيطرت قوات حفظ السلام الروسية على مشارف ستيباناكيرت، عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ، صباح الجمعة، وتولت حراسة الطريق المؤدي إلى خط التماس القريب بين القوات الأرمينية والأذربيجانية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفرف العلم الروسي فوق الموقع، حيث كان الجنود الأرمن يساعدون في تنظيم سير المركبات.

وقال أحد الجنود الروس لوكالة فرانس برس: “ندقق في جوازات السفر ونتأكد من عدم وجود أسلحة في المركبات، من دون إعاقتها”.

وعلى بعد 5 كيلومترات جنوبا، على الطريق نفسه، أقيمت نقطة تفتيش روسية أخرى تساندها مدرعات.

وساد الهدوء في جميع أنحاء المنطقة، حيث تبادل الجنود الروس والأرمنيين الحديث بهدوء. حتى أن بعض ركاب المركبات العابرة للحاجز قدموا بعض الخبز والحلوى أو السجائر للجنود الروس الذين طبع على زيهم الرسمي وأعلام مركباتهم المدرعة الحرفان الأولان من عبارة “جنود السلام” بالروسية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان في بداية الأسبوع برعاية روسية اتفاقية لوقف إطلاق النار تضع حدا للنزاع الذي بدأ في نهاية سبتمبر في كاراباخ.

 

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