أنقرة (زمان التركية) – فرض مجلس المنافسة في تركيا غرامة مالية ضخمة على محرك البحث العالمي جوجل بدعوى انتهاك قانون حماية المستهلك التركي.

واتهم مجلس المنافسة التركي شركة جوجل للتكنولوجيا بـ”إساءة استغلال هيمنتها على السوق” وفرضت عليها غرامة قدرها 200 مليون ليرة (26 مليون دولار) لشركة جوجل .

وكانت السلطات التركية عاقبت شركة جوجل في فبراير 2020 أيضًا بغرامة قدرها 100 مليون ليرة تركية (13 مليون دولار).

قال مجلس المنافسة، في قراره المؤرخ 12 نوفمبر 2020، إن شركة جوجل قد انتهكت قانون حماية المنافسة التركي من خلال “تعقيد نتائج البحث العضوية في سوق خدمات المحتوى من خلال وضع إعلانات نصية بشكل مكثف وغير مؤكد في أعلى نتائج البحث العامة”.

يذكر أن الحكومة التركية سنّت مؤخرًا قانونًا جديدًا لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، يُلزم بموجبه تويتر، ويوتيوب، وواتس آب، وفيسبوك، وإنستغرام ومقدمي الخدمات الآخرين الذين لديهم أكثر من مليون مستخدم يوميًا، بفتح مكتب وتعيين ممثل في تركيا للتعامل مع الشكاوى. اعتبارًا من بداية أكتوبر.

وفرضت الحكومة التركية قبل أسبوعين غرامة أولية بقيمة 10 مليون ليرة على تلك المنصات لمرور شهر دزن الامتثال للقانون.

–