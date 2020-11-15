أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا صادما، حيث أفرجت عن متهمين بقتل امرأة عجوز بعد اقتحام منزلها وسرقته.

تبدأ القصة، في العام 2017 في بلدة “جيهان” بولاية أضنة التركية، حيث اقتحم المتهمون “إسماعيل” و”فورال ياتيك” منزل العجوز “قدرت يانار” البالغة من العمر وقتها 72 عاما، لسرقة أشياء ثمينة في المنزل، كما قامو بقتل العجوز ذبحًا.

ويعد عامين على سجنهما أصدرت المحكمة الجنائية الأولى في جيهان، حكما بالسجن المؤبد على المتهمين إسماعيل وفورال ياتيك بتهمة القتل، والسجن 6 سنوات و3 أشهر بتهمة السرقة، والسجن عامًا و8 أشهر بتهمة انتهاك حصانة المنزل. لكنها أصدرت أيضا قرارا بالإفراج المشورط عنهما تحت الرقابة القضائية إذ لن يسمح لهما فقط بمغادرة البلاد.

تسبب هذا القرار، في صدمة كبيرة لأقارب الضحية، شقيقة الضحية دخلت في نوبة غضب عقب قرار المحكمة، وقالت: “قرار الإفراج يعد فضيحة قضائية. هل يصح مثل هذا القرار؟ كيف تطلقون سراح السفاحين الذين حكمتم عليهم بالسجن مدى الحياة. الآن ربما يقتلون امرأة أخرى”.

وقال مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إنه رما هناك صلة بين المجرمين وبعض المسؤولين ووقوع المحكمة تحت سيطرتهم لتصدر قرارًا صادمًا من هذا القبيل.

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