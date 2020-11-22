القاهرة (زمان التركية)ــ هاجم برلماني مصري الرئيس التركي رجب أردوغان، وقال إنه يزج بمعارضيه في السجون بزريعة الاشتراك في انقلاب عام 2016، متهما إياه بالإقدام على ممارسات جنونية للقضاء على مراكز القوى في بلاده، كما لفت إلى سعي أردوغان لتمديد نفوذه في منطقتي الشرق الأوسط والقوقاز، عبر عمليات عسكرية مباشرة أو الاستعانة بـ “المرتزقة“.

البرلماني طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إن “تركيا أصبحت واحدة من الدول التي تتصدر ملف انتهاكات حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية منذ الانقلاب المزعوم، وهناك عصف بملف حقوق الإنسان من النظام التركى بقيادة رجب طيب أردوغان بشكل لا يمكن وصفه إلا أنه وصل لحالة من الجنون في ممارساته، سواء بحجم الاعتقالات التي وصلت إلى آلاف الشخصيات بينهم قضاة وصحفيين وبرلمانين وعسكرين”.

وأضاف “الخولى” في تصريحات لـ”اليوم السابع” :” لم يتوان أردوغان في اعتقال أي شخص تحت مزاعم المشاركة في الانقلاب العسكرى أو التبعية لجماعة فتح الله جولن، إضافة إلى ذلك تم تسجيل حالات وفاة كثيرة داخل السجون من جراء التعذيب ومن جراء الظروف القاسية والغير أدمية داخل سجون أردوغان.

وتابع :” الحالة التي وصل لها الداخل التركى من الانتهاكات الاعتداءات والعصف الغير مسبوق في مخالفة الدستور والقانون، ووصلت لدراجات غير مسبوقة” مضيفا :” أردوغان يحاول السيطرة على الدولة التركية بخلق مليشيات موازية لمؤسسات الدولة التركية من الجيش والشرطة حتى يستطيع أن يحكم قبضته، وذلك في ظل تزايد المعارضة والتوتر الشديد والانهيار الاقتصادى الذى تشهده تركيا”.

وقال: “أما على المستوى الخارجي ارتكاب النظام التركى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الدول التي تدخل فيها عسكريا بشكل مباشر أو عن طريق الجماعات والمرتزقة من أجل توسعة النفوذ واستخدام الجماعات الإرهابية وتمويلها بما يشكل انتهاك للقانون الدولى”.