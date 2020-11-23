أنقرة (زمان التركية) – تفوقت تركيا على العديد من الدول فيما يخص أسطول الطائرات التابع لمؤسسة الرئاسة، وفق المعارضة التركية التي تنتقد الرفاهية الزائدة لحكومة حزب العدالة والتنمية في ظل الأزمات الاقتصادية.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ولي أغبابا، ذكر أن عدد طائرات الأسطول الرئاسي التركي ارتفع إلى 16 طائرة عقب إهداء قطر الرئاسة التركية طائرة فارهة من طراز بوينغ 747-8.

أوضح أغبابا قائلا: “تركيا تتفوق على العديد من الدول فيما يخص الطائرات التابعة للدولة، حيث تمتلك ألمانيا 12 طائرة تابعة للدول في حين تمتلك فرنسا 14 طائرة وإيطاليا 11 طائرة واليابان طائرتين فقط”.

وأضاف أغبابا أن إحصاءات عام 2019 تشير إلى امتلاك الحكومة التركية 125 ألف سيارة في المؤسسات المختلفة، قائلا: “إيطاليا هي الأقرب لتركيا بواقع 29 ألف سيارة مؤسساتية. وفي بريطانيا تم تخصيص 90 سيارة للوزراء، بينما تشهد بلجيكا تخصيص سبع سيارات لكل من رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة العمل وتخصيص ست سيارات لوزارة الداخلية”.

ولم تجب السلطات التركية عن سؤال نائب رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، بشأن عدد الطائرات المملوكة للرئاسة التركية.

وأفاد نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي، أن وزارة النقل هي الجهة المنوطة بالرد على هذا السؤال، غير أن وزارة النقل أوضحت أنها لا تمتلك أية معلومات حول الأمر.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا، مورسل ألبان، قد وجه سؤالا مشابه وقال منتقدًا الرد: “إحالة السؤال الموجة إلى الرئيس لوزارة الزراعة وشؤون الغابات يعكس مدى جدية القائمين على الدولة. الوزارة لا تمتلك أية معلومات حول الطائرات المملوكة للسلطات. كيف يحدث هذا”.

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