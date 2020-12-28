القاهرة (زمان التركية)ــ رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بتعيين الدبلوماسي النرويجي “تور ونيسلاند” منسقاً خاصاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، محل المنسق المنتهية ولايته “نيكولاي ميلادينوف”.

ونقل بيان صادر عن الأمانة العامة تهنئة الأمين العام للجامعة العربية، للمبعوث الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الصعبة، ومعرباً عن استعداه للعمل معه عن كثب من أجل استعادة الزخم لعملية السلام وفق المعايير الدولية المعروفة، والتي تتأسس على مواقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حيال القضية الفلسطينية.