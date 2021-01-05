أنقرة (زمان التركية) – زعمت تقارير يونانية أن المملكة العربية السعودية سترسل عددا من مقاتلات F 15 إلى قاعدة “سودا” بجزيرة كريت، تنفيذا لتعليمات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وتفاقمت مخاوف اليونان من تركيا مع تزايد التوترات بين البلدين في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، حيث قررت اليونان ضم المملكة العربية السعودية إلى حلفها، وذلك بعدما نجحت في إشراك كل من الإمارات العربية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت اليونان وقبرص اليونانية، اللتان تواجهان صعوبات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، قد أجرتا العديد من المناورات على مدار فصل الصيف الماضي في المناطق البحرية المتوترة بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا.

انضمام السعودية إلى المناورات

وفي هذا السياق أعلنت وسائل الإعلام اليونانية أن المملكة العربية السعودية ستشارك في مناورات عسكرية بشرق البحر المتوسط بجانب المقاتلات اليونانية، وذلك من خلال مقاتلات F 15 السعودية التي ستهبط بجزيرة كريت بتعليمات من الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع.

وسيقوم الطيارون اليونانيون باستخدام المقاتلات التي سترسلها السعودية صاحبة أكبر أسطول من مقاتلات F 15 بعد كل من الولايات المتحدة واليابان.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من مصر واليونان والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وجمهورية قبرص قد أجروا مناورات جوية وبحرية مشتركة بالمياه الإقليمية لمدينة الإسكندرية الواقعة في شمال مصر، وذلك في الفترة بين الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.

يذكر أنه على خلفية التوترات العسكرية بين البلدين، قررت اليونان زيادة موازنتها العسكرية لعام 2021.