أنقرة (زمان التركية)- أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن اليونان صادقت على اتفاقية دفاع بقيمة 1.68 مليار دولار لمدة 20 عامًا مع إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تورات بين أنقرة وأثينا بسبب التنقيب التركي في شرق المتوسط وبحر إيجه.

وتعد هذه الاتفاقية هي أكبر اتفاقية توريد دفاعية موقعة بين تل أبيب وأثينا.

ويشمل الاتفاق الذي ستوقعه وزارتا الدفاع في البلدين قيام شركة “البيت سيستمز” الدفاعية الإسرائيلية بإقامة وتشغيل أكاديمية للطيران للقوات الجوية اليونانية.

كما يشمل شراء عشر طائرات إم-346 لافي وصيانة طائرات تي-6 إيفروني بالإضافة إلى الحصول على برامج محاكاة وتدريبات ودعم لوجيستي.

يذكر أنه على خلفية التوترات العسكرية مع تركيا، قررت اليونان زيادة موازنتها العسكرية لعام 2021 ورفعت مخصصات التسليح نحو ثلاث أضعاف. وتم رفع ميزانية الدفاع في اليونان إلى 5.49 مليار يورو، وارتفعت نفقات التسلح في ميزانية الدفاع إلى 2.5 مليار يورو.