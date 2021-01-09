أنقرة (زمان التركية)ــ تلقى البرلمان اليوناني مشروع قانون يمد المياه الإقليمية لليونان في بحر إيجه إلى 12 ميلاً في الجزء الغربي من البلاد، وهي القضية التي أعتبرتها تركيا تستوجب الحرب.

وستبدأ اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع مناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء 12 يناير / كانون الثاني. ستجرى القراءة الثانية يوم 15 يناير وستتناول الجلسة الكاملة مشروع القانون يوم 19 يناير.

لطالما قالت تركيا إن تمديد المياه الإقليمية اليونانية إلى 12 ميلاً في بحر إيجه سيكون سببًا للحرب، لأنه سيجعل المرور على بحر إيجه مستحيلًا دون العبور إلى الأراضي اليونانية.

يأتي ذلك بعد أن رفضت الحكومة اليونانية، الدعوة التي وجهتها تركيا لإعادة التفاوض بشأن معاهدة لوزان لعام 1923 التي حددت الحدود الحديثة بين البلدين، مشيرة إلى أن الاختلاف الوحيد بين أثينا وأنقرة الذي يمكن معالجته في سياق الاتصالات الاستكشافية هو ترسيم حدود المناطق البحرية.