أنقرة (زمان التركية) – أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد الشروع في أسرع وقت بأعمال إنشاء خط غاز يصل بين تركيا وإقليم ناخيتشيفان الأذربيجاني ذي الحكم الذاتي الذي كانت تفصله أراضٍ أرمينية بالقرب من الحدود مع تركيا وإيران، قبل استعادة أذربيجان كارباخ.

وخلال فعاليات الذكرى السنوية المئة وستة لعملية ساريقاميش التي حضرها الوزير دونماز برفقة وزير الشباب والرياضة، محمد محرم كاساب أوغلو، في مدينة أغدير، قال الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة إن اللقاء شهد تقييمهم بشكل موسع لأعمال مجال الطاقة والموارد الطبيعية بالمدينة والطلبات والمشاريع والاستثمارات الواردة من الهيئات المعنية.

وتطرق دونمز إلى اتفاقية الغاز الطبيعي بين أذربيجان وتركيا، وقال

“بحلول نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب أرمينيا. تمكنا من تقييم موقع مشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى ناختشيفان في أذربيجان”.

أضاف “نأمل أن نكمل طرح المناقصة وإسنادها في الأشهر القليلة المقبلة وسنبدأ على الفور في بناء خط الأنابيب. الوقت المتوقع 12 شهرًا، وهذا أحد المشاريع المهمة التي ستزيد من الأهمية الاستراتيجية لمدينتنا إغدير”.

وقبل انسحاب أرمينيا من كارباخ كان الوصول إلى إقليم ناخيتشيفان يتطلب المرور إما عبر أذربيجان الغربية في إيران أو من خلال أرمينيا. لكن الآن سيتاح الآن لأذربيجان الاتصال الجغرافي مع تركيا عبر إقليم ناخيتشيفان من خلال شريط حدودي فاصل بطول 23 كيلومتراً، وبنافذة عرضها 8 كيلومترات.

وقال دونمز إن البلديات والمستوطنات الواقعة على خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى ناختشيفان سيكون لها أيضًا فرصة الاستفادة من الغاز الطبيعي في المستقبل.

أضاف الوزير “إن تحرير أذربيجان لكاراباخ من غزو أرمينيا جلب فرحة لا توصف للأمة التركية… وستتاح لنا فرص مهمة لتنمية التجارة. الممر من ناخيتشيفان إلى أذربيجان هو واحد منها. لا يوجد تطور ملموس حتى الآن. هناك ايضا بعض خطوط النقل المستخدمة في الماضي. ستدرج هذه على جدول الأعمال. من جميع النواحي، كان هذا الانتصار لصالح البلدين “.