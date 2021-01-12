أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية العاصمة أنقرة منصور يافاش، إنه لن يسمح لأي موظف في البلدية بممارسة الفساد، في تصريحات محرجة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي أدينت إداراته السابقة للبلديات بتهم الاختلاس والفساد المالي.

وفي تصريحات خلال مؤتمر مجلس البلدية تعهد يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بأن بقدم نفسه للمحاكمة في حال تم إدانة أي موظف في عهده بتهمة الفساد.

وأضاف يافاش أن هناك أمرين يتوجب على الشرفاء فعلهما حال ارتكاب فساد داخل البلديات ألا وهما اللجوء إلى النيابة العامة وطلب التفتيش من وزارة الداخلية للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأضاف قائلا: “تشويه سمعة الموظفين الحكوميين بسبب الإشاعات أمر مرفوض بطبيعة الحال، لكن أتعهد بكل صراحة ووضوح أن أخضع للمحاكمة في حال ثبوت تورط موظف بالبلدية في الفساد ومحاكمته في عهدي”.

هذا وأوضح يافاش أن هناك نحو مئة ملف حاليا ولا زالوا يتلقون المزيد من الملفات التي تتعلق بممارسات الفساد التي ارتكبت في عهد الإدارة السابقة التابعة للحزب الحاكم.

وتابع قائلا: “هناك أضرار تعرض لها سكان مدينة أنقرة جراء تلك الممارسات الفاسدة. وننتظر منكم تقديم الدعم بشكل صريح في هذا الصدد. سندافع معا عن حق اليتيم، ومن حقي أن أنتظر منكم فعل هذا”.

يذكر أنه عقب تولي رؤساء البلديات المنتمين إلى المعارضة مناصبهم بعد انتخابات 31 مارس 2019 تم الكشف عن العديد من المخالفات المالية والفساد الإداري في البلديات التي كانت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم.