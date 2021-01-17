أنقرة (زمان التركية)- كشف الصحفي التركي محمود أوفور، بأن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه يغير نظام الانتخابات وفقا لمصلحته.

وأوضح أوفور في مقاله بصحيفة “صباح” التركية، أكبر الأذرع الإعلامية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحت عنوان “مفاجأة في قانون الأحزاب السياسية”، أنه مع التعديل الذي سيتم إجراؤه، في قانون الأحزاب السياسية سيتم إقرار شرط انتخاب قادة الحزب من قبل أعضاء الحزب نفسه.

وتابع أوفور: “تحت عنوان قانون الانتخابات، تتم مناقشة خيارات مثل أنظمة المناطق الضيقة، وخفض العتبة الانتخابية إلى 5 في المائة، وحتى إدخال عتبة انتخابية لنظام التحالف الانتخابي، وفرض قيود على نواب البرلمان لمنع تغيير أحزابهم”.

ويريد الحزب الحاكم من خلال خفض الحد الأدنى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية منح أحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم فرصة المشاركة دون الانضمام إلى تحالف الأمة المعارض بزعامة حزب الشعب الجمهوري.

وأضاف الكاتب التركي أن مفاجأة في انتظار حزب الشعب الجمهوري، تلك المفاجأة لن تتمثل فقط في خروج حزب السعادة من تحالف الشعب المعارض، بل سيكون التغيير في قانون الأحزاب السياسية.