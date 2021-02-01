أنقرة (زمان التركية)-كشف أحدث استطلاع للرأي في تركيا أن الشباب سيغيرون نتائج الانتخابات المقبلة المنتظر عقدها بعد عامين.

المدير العام لمؤسسة “كوندا” للأبحاث بكير أغيردير، كشف وفي استطلاع رأي أجري مؤخرًا أن هناك 20 مليون شاب دون سن الثلاثين سيصوتون في انتخابات عام 2023، 4 ملايين منهم سيصوت للمرة الأولى.

وتابع المدير العام لـ”كوندا”: “الشباب سيغيرون الوضع. 10 ملايين من 20 مليون شاب يقولون إنم مترددين أو لن أصوت في استطلاعات الرأي. لكننا نعلم أن أحلام هؤلاء الشباب وتوقعاتهم أو غضبهم لا تتشكل من خلال هذه الأجندة السياسية. على العكس من ذلك، فإن ما تفعله السياسة يضع حاجزًا أمام توقعاتهم”.

كما أكد الاستطلاع أن نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لن تتجاوز الـ40%، إذا تم إجراء انتخابات في الوقت الحالي.

وأشار أغيردير إلى أن المجتمع التركي يعاني من مشاكل اقتصادية، مضيفا أن الحكومة تدير السياسة على أساس التوازن القائم على الاستقطاب والضغط على الهويات، ولكن الاستقطاب يقترب الآن من نهايته.

وتطالب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات مبكرة بينما يرفض الرئيس رجب أردوغان فيما يعكس عدم استعداد حزبه الحاكم لهذه المغامرة في ظل تراجع شعبيته.