أنقرة (زمان التركية) – زعم رئيس تحرير صحيفة حريات التركية أحمد هاكان، أن تركيا سترسل أول رائد إلى الفضاء بالتعاون مع رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك.

وتعليقا على مقطع فيديو غامض أعدته وكالة الفضاء التركية ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي احتوى عبارات أتاتورك الشهيرة القائلة “المستقبل في السماوات” قال هاكان إن الفيديو عبارة عن لقطات لشكل الأرض من الفضاء.

ويحمل الفيديو في ختامه عبارة “التاسع من فبراير/شباط عام 2021”.

أضاف هاكان الذي تحول إلى موال لأدوغان بعد أن كان معاديًا له،

قائلا: “سيشهد التاسع من فبراير/ شباط الجاري حفلا مهيبا بالقصر الرئاسي، حيث تعمل فرق وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك ليلا ونهارا على هذا الحفل. على حد علمي أن حدثًا جللاً يقترب، لكن ما هو؟”.

هاكان ذكر أنه بحث طويلا في هذا الصدد، غير أن هناك تتكتما على الأمر قائلا: “نجحت في الوصول إلى معلومة، لكن لم أتمكن من التأكد من صحتها، ألا وهي أن تركيا سترسل أول رائد إلى الفضاء بالتعاون مع إيلون ماسك. كيف سيحدث هذا؟ ومن هو رائد الفضاء هذا؟ وما هو إطار التعاون؟ وما دور إيلون ماسك من الأمر برمته؟ هل ستشهد أعمال تركيا الفضائية طفرة؟ لا توجد أية تفاصيل! كل ما أملكه هو تلك المعلومة”.