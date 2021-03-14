أنقرة (زمان التركية)- كشف مسؤول تركي أن المدارس التركية في مكة والمدينة مغلقة منذ نهاية عام 2020، في توسع على ما يبدو لحملة المقاطعة التي انطلقت في المملكة ضد كل ما هو تركي.

كشف عن ذلك أحمد إمره بيلجيلي، المدير العام للتعليم العالي التركي والتعليم في الخارج.

وعلق أوتكو تشاكير أوزار، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في ولاية إسكي شهير التركية، وعضو اللجنة الفرعية للأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة، على إغلاق السعودية للمدارس التركية، واصفا القرار بغير المقبول، مشيرا إلى أنه قرار سياسي.

وأضاف أوزار أن المشاكل في العلاقات بين البلدين، يجب ألا تتسبب في معاناة المواطنين الأتراك هناك، فقرار إغلاق المدارس التركية في السعودية “محزن جدا”.

كما أكد أوزار أنه أيضا لا يمكن قبول مقاطعة السعودية للمنتجات التركية، فيجب التراجع عن هذه الأخطاء في أقرب وقت ممكن.

وانتقد أوزار سياسة بلاده الخارجية تجاه دول المنطقة، حيث قال: العلاقات مع جميع جيراننا وحلفائنا ودول المنطقة تقريبًا في حالة سيئة، بعد أن كانت معهم علاقات جيدة في الماضي. . يجب تطوير علاقات صحية مع جيراننا ودول المنطقة لحماية مصالحنا الوطنية. يجب اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية، والمشاكل بين الدول يجب ألا تجعل المواطنين الأتراك يعانوا”.

وانعكست التوترات السياسية بين الرياض وأنقرة على العلاقات التجارية بين البلدين.

وانطلقت في أكتوبر الماضي حملة مقاطعة واسعة للمنتجات التركية.

يشار إلى أن المصدرين الأتراك اشتكوا مؤخرا من إعادة عدد من الحاويات بعد احتجاز ها في الجمارك السعودية لعدة اشهر دون السماح بدخولها السوق المحلي. كما أوقفت الشركات التركية التعامل مع شركات مقاولات تركية وفق تقارير.