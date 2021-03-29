أنقرة (زمان التركية) – أعلن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إسماعيل تامر، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان المئات من أعضاء الحزب قد توجهوا إلى العاصمة، أنقرة، على متن العشرات من الحافلات للمشاركة في المؤتمر العام للحزب الذي أقيم في 24 مارس/ آذار الجاري وأثار العديد من الانتقادات نتيجة للمشاركة الكثيفة به على الرغم من جائحة كورونا.

وألقى الرئيس التركي ورئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، كلمة للمئات من أنصار العدالة والتنمية المحتشدين متجاهلين التباعد الاجتماعي.

ومؤخرا أعلن النائب إسماعيل تامر، أحد المشاركين في المؤتمر الحزبي المثير للجدل، إصابته بفيروس كورونا. وذكر تامر أنه يتلقى العلاج داخل مستشفى أنقرة الحكومي مطالبا جميع من خالطه بإجراء المسحة.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر تامر تغريدة صرح خلالها أنه نتائج المسحة التي أجراها اليوم جاءت إيجابية قائلا: “أطالب جميع الرفاق الذين التقيت بهم قبل أسبوع من الآن إجراء المسحة. وأوضح للرأي العام أني أمكث داخل مستشفى أنقرة وأرجو منهم الدعاء لي”.

وكان تامر قد نشر صورة له مع الوزير السابق، تانر يلدز، خلال المؤتمر الدوري السابع لحزب العدالة والتنمية الذي عُقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وأثار موجة من الانتقادات بالرأي العام التركي بسبب اللقطات المكتظة التي تم التقاطها خلاله.