أنقرة (زمان التركية) – تراجعت تركيا إلى المرتبة 34 من بين 50 دولة في الاختبارات الدولية مثل PISA و TIMSS متخلفة عن كل من الإمارات العربية المتحدة وماكاو.

وذكرت صحيفة “بيرجون” أن النظام التعليمي، الذي تم تغييره 14 مرة في ظل حكم العدالة والتنمية، أثر سلبًا في الشهرة العالمية لجودة التعليم في تركيا، إذ احتلت تركيا المرتبة 34 في القائمة التي يتم خلالها تصنيف 50 دولة من حيث درجات القراءة والرياضيات وفروع العلوم بالاختبارات التي تجريها المؤسسات التقييمية.

جاءت الصين في صدارة قائمة “التقييمات الدراسية للدول 2021” برصيد 1731 نقطة، وجاءت فنلندا في المرتبة الثانية برصيد 1631 نقطة ثم هونج كونج في المرتبة الثالثة برصيد 1637 نقطة.

وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب قيرغيزستان برصيد 975 نقطة، حيث كانت المراتب الثلاثة الأخيرة من نصيب قيرغيزستان وبيرو وأذربيجان.

تراجع تركيا إلى ما دون المتوسط

وحصلت تركيا على 1363 نقطة، حيث بلغ متوسط رصيد تركيا 464 نقطة في القراءة و445 نقطة في الرياضيات و454 نقطة في الفروع العلمية.

هذا وتراجعت تركيا إلى ما دون متوسط نقاط الخمسين دولة الواردة بالقائمة، حيث بلغ متوسط نقاط الدول الخمسين نحو 1415 نقطة غير أن تركيا تراجعت بنحو 52 نقطة عن هذا المتوسط.