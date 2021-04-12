أنقرة (زمان التركية) – انضمت الطماطم إلى قائمة المنتجات الغذائية التي ارتفع أسعارها مؤخرا، إذ بدأت سلسلة محلات تركية شهيرة بتعبئة حبات الطماطم بالقطعة الواحدة.

وموخرا ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية في تركيا، من بينها زيت عباد الشمس والحليب والجبن والمكسرات. وأصبحت الطماطم أحدث المنضمين إلى قائمة السلع الغذائية المرتفعة.

سلسلة محلات “ميغرو” الأكبر في البلاد أقدمت على تعبئة حبات الطماطم بالواحدة وبيعها مقابل 2.86.

وعقب شيوع الخبر والصور على منصات الإعلام الاجتماعي، حاولت سلسلة المحلات المذكورة تدارك الأمر ونشرت بيانا زعمت فيه أن تعبئة حبات الطماطم بالواحدة كان غرضه الحفاظ على الصحة في ظل تدابير كورونا.

أضاف البيان: “لكن تطبيق هذا الهدف من خلال هذا الإجراء كان خاطئًا، لذا سنقوم بتصحيح ما يلزم”، على حد تعبيره سلسلة المحلات الشهيرة.

كم يبلغ حجم إنتاج تركيا من الطماطم؟

أثار بيع حبة الطماطم مقابل 2.86 ليرة تساؤلات حول حجم إنتاج تركيا من الطماطم. تنتج تركيا 12.1 مليون طن من الطماطم من بينها 8.4 مليون طن من الطماطم الخام و3.7 مليون طن يتم استخدامها في إعداد معجون الطماطم. ويتم زراعة 32 في المئة من إجمالي إنتاج تركيا من الطماطم داخل صوبات زجاجية.

روسيا أكبر المستوردين للطماطم التركية

وخلال عام 2020 ارتفعت صادرات تركيا من الطماطم إلى روسيا، التي تعد أكبر المستوردين لها، مقارنة بالعام السابق.

ويقوم الموردون الأتراك بالتصدير إلى دول مختلفة من بينها رومانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وسوريا وألمانيا وبولندا، حيث تبلغ عائدات تصدير الطماطم التركية إلى 51 دولة نحو 313 مليون و405 ألف دولار.