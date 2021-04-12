أتقرة (زمان التركية) – انضم أكاديمي ودكتور تجميل تركي، إلى قائمة المعتقلين الذين أتموا فترة عقوبتهم وتتعنت السلطات في الإفراج عنهم.

الدكتور آدم توبكارا، الحائز على العديد من الجوائز العلمية، أتم مدة سجنه البالغة 50 شهرا، ولكنه مع ذلك لا يتم إطلاق سراحه.

ونددت سيبال توبكارا بوضع زوجها، من خلال تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر، قالت فيها: زوجي معتقل منذ 50 شهرًا، ورغم أنه تم تبرئته وفقًا للسوابق القضائية الحالية للمحكمة العليا ورغم انتهاء مدة عقوبته أيضًا إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه .

وقالت توبكارا إن زوجها لم يمسك مشرط جراحة لمدة 4.5 سنوات، رغم أن العمل الجراحي كان كل شيء بالنسبة له.

وأكدت سيبال انتهاء مدة عقوبة زوجها في السجن، لكن لم يطلق سراحه لأن المحكمة العليا لا توافق! متسائلة “ما الذي تفعله المحكمة العليا، فالأسرة بأكملها تعاني جراء فشل المحكمة العليا في أداء واجبها في الوقت المحدد”.

وتابعت سيبال: “انتهى الأكاديميون في جامعة دنيزلي باموكالي من فترة عقوبتهم، حيث حوكم 115 شخصًا، وحصلوا على حق المراقبة. ومع ذلك، بما أن المحكمة العليا لم توافق على ملفاتهم ولا يمكن إدانتهم، فلم يتم إخراجهم من السجون.

سيبال تسائلت: “متى ستتصرف المحكمة العليا من أجل هؤلاء الأشخاص؟ في الوقت الذي يمكن محاكمة السارق والمغتصب دون اعتقال، لا يتم الإفراج عن زوجي الدكتور الأكاديمي وعشرات الأشخاص رغم أنه لا توجد أدلة مؤكدة على أنهم ارتكبوا جرائم!”.

ووفقًا للمادة 109/4 من قانون العقوبات التركي، في الحالات التي لا توافق فيها المحكمة العليا على الحكم، يكون لقضاة التنفيذ الجنائي والمحاكم المحلية أيضًا سلطة إطلاق سراح السجين. ومع ذلك، فإن العديد من المحاكم لا تستخدم هذه السلطة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.