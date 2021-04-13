أنقرة (زمان التركية) – فازت شركة رونيسانس القابضة (Rönesans Holding)، بمناقصة الإدارة العامة للطرق البرية لإنشاء طريق وتقاطع جسر بقيمة 127 مليون ليرة.

وكانت شركة رونيسانس القابضة قد سبق وأن فازت بمناقصات القصر الرئاسي والقصر الصيفي في قرية الرماية وموقع جهاز المخابرات والعديد من المستشفيات الحكومية.

وتشير المعلومات الواردة في جريدة المناقصات الحكومية إلى عقد الإدارة العامة للطرق البرية مناقصة في 12 مارس/ آذار بعنوان ” إقامة الطريق الواصل بين حي بالا وحي إنجاك بمدينة أنقرة والتقاطع مع الجسر”.

مناقصة بالأمر المباشر

وذكرت صحيفة بيرجون أنه تم منح المناقصة إلى شركة SHN للإنشاء ورونيسانس للإنشاء مقابل 27 مليون و737 ألف ليرة، بالأمر المباشر وفقا للمادة 21\ ب من قانون المناقصات العامة التي يفترض ان لا يتم اللجوء إليها إلا في ظل الأوضاع المفاجئة والغير متوقعة كالكوارث الطبيعية والأوبئة وخطر فقدان الأرواح أو الممتلكات.

ثروة مالك شركة رونيسانس

خلال الفترة بين عامي 2016 و2018 تضاعفت ثروة مالك شركة رونيسانس، إيرمان إليجاك، ففي عام 2016 كانت ثروته تقدر بملياري دولار غير أنها ارتفعت في عام 2018 إلى 4 مليار دولار ليحتل المرتبة الثانية في قائمة فوربيس لأثرياء تركيا خلف رجل الأعمال مراد أولكار.

وخلال الفترة عينها فازت شركته بمناقصات إنشاء للعديد من المؤسسات الحكومية ومناقصات مستشفيات حكومية، حيث تتولى شركة رونيسانس إدارة خمس مستشفيات حكومية من بين 11 مستشفى حكومية تقع في مدن أضنة ويازجيت وألازيع وبورصة وباشاك شهير بمدينة إسطنبول.

وخلال العام الماضي فازت الشركة أيضا بمناقصات وحدات سكنية لضحايا الزلازل بملايين الليرات عقب الهزات الأرضية التي ضربت مدينتي إزمير وألازيغ.

ومؤخرا ذاع صيت الشركة من خلال المستشفى الميداني لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أقامته على ساحة مطار أتاتورك في مدينة إسطنبول مقابل ملايين الليرات.