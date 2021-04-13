أنقرة (زمان التركية) – دخلت تظاهرات جامعة البسفور – بوغازجي- الاحتجاجية على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بقرار رئاسي يومها المئة.

وبالتزامن أعد الطلاب والأكاديميون المشاركون في الاحتجاجات برنامجا خاصا لتعزيز التضامن، لتنظيم الوقفة الثانية والسبعين أمام مبنى رئاسة الجامعة مع توجيه المشاركين من الطلاب والأكاديميين ظهورهم للمبنى وذلك بمشاركة وموظفي الجامعة المختلفين بجانب العديد من الفعاليات الأخرى المتنوعة.

دعوة اليوم المئة

ووجه طلاب الجامعة دعوة بمناسبة اليوم المئة للتظاهرات جاءت على النحو التالي:

“لدينا دعوة لجميع أصدقاء نضال البسفور! قضينا كل يوم من العام الجديد الذي بدأنها بأحد القرارات الغير قانونية الصادرة عن شخص واحد فقط ونحن نناضل دون كلل أو ملل. نضال البسفور مستمر منذ مئة يوم، وها نحن نكرم نضالنا المتواصل دون انقطاع منذ مئة يوم ببرنامج خاص سنجتمع فيه مع جميع كوادر جامعتنا.

لذا ندعو جميع أصدقائنا بصرف النظر عن موقعهم من النضال حتى الآن إلى الالتقاء اليوم في الحرم الجنوبي. سنواصل معا الإنتاج والعيش ومساندة البعض وتصعيد نضالنا ضد من يحاولون تقييد نضالنا وبهجتنا”.

ويرفض المحتجين على القرار الرئاسي تعيين رئيس البسفور من خارج الجامعة ويعتبر نه بمثابة فرض وصاية على جامعتهم.