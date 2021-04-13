أنقرة (زمان التركية)ــ أعربت روزي هنتنغتون وايتلي عارضة الأزياء زوجة العارض المشهور عالميا جيسون ستاثام عن حبها لتركيا وقال وايتلي “لقد وقعنا في حب تركيا”.

وقالت عارضة الأزياء والممثلة البريطانية روزي التي لديها 12 مليون متابع لها على إنستغرام في بث مباشر أنها ذهبت إلى أنطاليا لتصوير فيلم “العيون الخمسة” مع زوجها جيسون ستاثام. وقالت روزي هنتنغتون وايتلي: “لقد وقعنا في حب تركيا إنه بلد جميل جدا”.

شارك ستاثام الذي زار أسبندوس الجمال التاريخي للمدينة مع متابعيه.

أحضر جيسون ستاثام زوجته وابنها في تصوير فيلم “العيون الخمسية” في أنطاليا.

يقول المخرج جاي ريتشي “تركيا بلد ملهم. طعامها رائع، و أشخاصها، و فنادقها … أريد تصوير جميع أفلامي هنا”.