أنقرة (زمان التركية) – فاز فريق فنربخشه التركي على نظيره غازينتاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهد استاد شكري سراج أوغلو في إسطنبول المباراة التي أجريت في إطار الأسبوع الـ34 من الدوري التركي الممتاز.

وسجل أهداف فنربخشه مارت هالقين يانداش في الدقيقة 56، إنر فالينسيا في الدقيقة 71، سنان جوموش في الدقيقة 95.

أما الهدف الوحيد الذي أحرزه غازي عنتاب فكان من قبل ألكساندرو إيوليان مكسيم في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة يكون فنربخشه في المركز الثاني من الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 66.

أما غازي عنتاب فيحتل المركز السادس، بإجمالي نقاط 50.