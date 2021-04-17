أنقرة (زمان التركية)- قالت وزارة الخارجية اليونانية إن الخلافات مع تركيا، لا تزال قائمة، لكن هناك رغبة إيجابية في التعاون.

التصريح اليوناني جاء خلال بيان من وزارة الخارجية اليونانية، عقب اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ونظيره التركي مولود تشافوش أوغلو في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح البيان اليوناني أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميكوتاكيس مستعدة لدعم أجندة إيجابية.

وأعلنت اليونان أيضا عن استعدادها للانخراط في أنشطة مختلفة لا سيما الاقتصادية مع تركيا.

كما شدد البيان على التزام اليونان بالقانون الدولي والقيم الأوربية.

يذكر أن زيارة دندياس إلى أنقرة رفعت من حرارة التوتر بين البلدين مجدداً بعد التراشق وتبادل الاتهامات بين الوزير التركي واليوناني خلال المؤتمر الصحافي المشترك.

واقترحت الحكومة اليونانية، من خلال نائب وزير الخارجية كوستاس فرانجوجيانيس، المسؤول عن الدبلوماسية الاقتصادية، 15 نقطة للتعاون في القطاع الاقتصادي والتجاري. على التوالي، قدم الجانب التركي مقترحات وتم الاتفاق على إجراء اتصالات “متابعة” على جميع المستويات، من أجل تحقيق الهدف المشترك الذي يُقدر أنه يسهم في تعزيز مناخ خفض التصعيد.

في الوقت نفسه، وجه نيكوس ديندياس دعوة إلى نظيره التركي لزيارة أثينا.