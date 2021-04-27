أنقرة (زمان التركية) – تبين أن الشركة المملوكة لوزيرة التجارة التركية، روهحصار بكجان، المقالة من منصبها الأسبوع الماضي باعت مطهرات إلى الوزارة بسعر 35 ليرة للتر، بينما باعت الشركة اللتر الواحد من المطهر إلى شركة الخدمات الأرضية التركية بنحو 14.35 ليرة.

وتبين أنه يناير/ كانون الثاني من عام 2021 الجاري تم بيع مطهرات من الشركة، بقيمة 217 ألف ليرة إلى شركة الخدمات الأرضية التركية التي تمتلك الخطوط الجوية التركية ووزارة التجارة 50 في المئة من أسهمهما.

وبلغ سعر اللتر الواحد من المطهر المُباع إلى شركة الخدمات الأرضية التركية مبلغ 14.35 ليرة مقابل اللتر الواحد، غير أن الشركة المملوكة لروهحصار قامت ببيع اللتر إلى وزارة التجارة، التي تترأسها، مقابل 35 ليرة ما يعادل 2.5 ضعف المبلغ الذي عرضته على الشركة الخاصة التي تشارك الدولة في أسهمها.

ويبلغ سعر اللتر الواحد من المطهر في الأسواق نحو 3 ليرات بما يشمل أيضا التعبئة والتغلفة.

من جانبهم أفاد مسؤولو شركة الخدمات الأرضية التركية أنهم حصلوا على المطهرات بسعر أقل من البائع وأنهم لم يحصلوا عليهم عبر شركة وسيطة بل بمخاطبة الشركة المنتجة مباشرة مؤكدين أن الشركات قادرة على الحصول على تخفيضات كبيرة من أجل سمعتها.

واكتفى الرئيس رجب أردوغان عقب الفضيحة التي كشفها المعارضة بإجراء تعديل محدود في حكومته تم خلاله إقالة وزيرة التجارة، دون فتح تحقيق قضائي معها أو توجيه تهم فساد لها.

الوزارة: السعر أقل من سعر السوق

وكشفت الفاتورة التي نشر موقع OdaTV أن وزارة التجارة حصلت على المطهرات من الشركة بسعر 35 ليرة للتر الواحد.

وعقب هذه الفضيحة أصدرت وزارة التجارة بيانا زعمت خلاله أن عملية البيع استندت على سعر أقل من سعر السوق وبطريقة تتوافق مع لوائحها.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد حصلت على دعم استثماري بقيمة 1.4 مليار ليرة من وزارة التجارة.