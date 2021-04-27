أنقرة (زمان التركية) – دعت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، شركات السياحة لوقف بيع تذاكر رحلات إلى تركيا بعد الأول من يونيو القادم، ما يشير إلى احتمال تمديد الحظر المفروض على السفر إلى تركيا.

وكانت روسيا قد حظرت رحلات الشارتر إلى تركيا في الفترة بين الخامس عشر من أبريل الجاري والأول من يونيو بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل تركيا وقررت تنظيم رحلات مسيرة مرتين أسبوعيا.

جوليكوفا طالبت شركات السياحة الروسية بعدم بيع تذاكر رحلات إلى تركيا وتنزانيا لما بعد الأول من يونيو/ حزيران القادم لحين إصدار المسؤولين قرارهم بهذا الشأن.

وأرجعت غوليكوفا سبب دعوتها هذه إلى صعوبة الوضع الوبائي في هاتين الدولتين.

من جانبها أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية أن شركات الطيران التركية والروسية نظّمت 29 رحلة من تركيا إلى روسيا خلال الفترة بين يومي 23 و25 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت وكالة النقل الجوي الروسية أن تلك الرحلات قامت بنقل 6 آلاف و600 مسافر إلى روسيا.

هذا ويتوجب على المسافرين الروس القادمين من تركيا وتنزانيا إجراء مسحتين لفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت روسيا أنها ستقوم بتطبيق هذه القاعدة على جميع الوافدين من الخارج اعتبارا من الأول من مايو القادم.

لم يكن موسم 2021 كما كان متوقعًا بالنسبة إلى العاملين في قطاع السياحة في تركيا، حيث أوقفت روسيا رحلاتها إلى تركيا ووجهتها إلى مصر، فضلا عن عدم وجود سياح ألمان وبريطانيين، مع البدء في تطبيق حظر تجوال كلي بداية من 29 أبريل لمدة 17 يوما وقد يتم تمديده.