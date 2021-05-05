أنقرة (زمان التركية) – اقترحت تركيا على روسيا زيارة مسؤوليها مركز أنطاليا السياحي الشهر المقبل من أجل تفقد الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الزوار الروس.

روسيا، المورد الأول للسياح إلى تركيا، قامت الشهر الماضي، بتقييد الرحلات الجوية من وإلى البلاد بين 15 أبريل و1 يونيو، متذرعة بالمخاطر التي يشكلها ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، لكن القرار جاء وسط توترات ثنائية بشأن الدعم السياسي والعسكري التركي لأوكرانيا.

وقال سفير تركيا لدى روسيا محمد سمسار إن بلاده وجهت الأسبوع الماضي دعوة لروسيا لزيارة تركيا، مذكرا بأن اجتماع مجموعة عمل تركية روسية بشأن سلامة السياحة كان من المقرر عقده في أبريل / نيسان لكنه تأجل، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء الروسية يوم الثلاثاء.

تركيا تسعى لاستقدام السياح إلى البلاد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وكسب إيرادات حيوية من العملات الأجنبية، حيث ساهم تراجع الدخل من السياحة في تراجع قيمة الليرة أمام العملات الرئيسية العام الماضي.

وبعد أن حظر روسيا رحلاتها إلى تركيا وجهتها إلى مصر.

وقد زار ما يقرب من 7 ملايين سائح روسي تركيا في عام 2019، إلا أن هذا الرقم انخفض بنسبة 77 في المائة العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا

وشددت تركيا الأسبوع الماضي إغلاقها على السكان لاحتواء الإصابات بالفيروس، الذي وصل إلى رقم قياسي بأكثر من 60 ألف حالة يومية في أبريل، ثم انخفضت الإصابات الجديدة إلى أقل من 30 ألفًا، وفق الأرقام الرسمية.

انخفض عدد الأشخاص الذين يزورون تركيا بنسبة 54 في المائة سنويًا إلى 2.6 مليون في الربع الأول من العام، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، لتنخفض أرباح السياحة بنسبة 40 بالمئة إلى 2.45 مليار دولار.

الليرة التركية تداول بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بسبب مخاوف المستثمرين الأجانب وأصحاب الودائع المحليين بشأن الاستقرار الاقتصادي والمالي والضمان القانوني في البلاد.

وسجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 مقابل الدولار في نوفمبر.

يذكر أن ألمانيا وبريطانيا، وهما مصدران رئيسيان آخران للسياح إلى تركيا، تحثان مواطنيهما أيضًا على تجنب السفر إلى تركيا بسبب تداعيات كورونا، وتفرضان على الزوار الحجر الصحي عند عودتهم.

وفيما يشير إلى احتمال تمديد الحظر الروسي المفروض على السفر إلى تركيا، دعت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، شركات السياحة لوقف بيع تذاكر رحلات إلى تركيا بعد الأول من يونيو القادم.