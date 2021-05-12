حلب (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في حلب، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لأن يسهم ذلك في توسيع نطاق التعاون بين البلدين.

وشدد ظريف عقب لقائه نظيره السوري فيصل المقداد، “على أهمية الانتخابات القادمة في مستقبل سوريا”، مؤكدا استعداد إيران التام للحضور بصفة مراقب في هذه الانتخابات.

وعلى صعيد آخر، شدد ظريف على أن “العدوان الصهيوني سيواجه المقاومة قطعا”، مؤكدا “مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد للعدوان الإسرائيلي الأخير”.

وردا على سؤال حول العلاقات الإيرانية – السعودية، قال ظريف: “نحن مستعدون للتعاون الوثيق مع السعودية، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن”.