عمان (زمان التركية)ــ تساعد بعض العصائر في تعزيز حرق الدهون وزيادة عملية التمثيل الغذائي وتخليص الجسم من السموم، ولذلك ينصح بتناولها أثناء اتباع حمية غذائية للحصول على فوائدها العديدة، فما هو رجيم العصير؟

يحظى رجيم العصير بشعبية كبيرة، ويعتمد على تناول مزيج من الخصروات وأنواع مختلفة من الفواكه في عصائر صحية غنية بالعديد من العناصر الهامة بالجسم، ولكن قبل اتباع هذا الرجيم يجب التعرف على كافة المعلومات عنه ومميزاته وعيوبه:

يعتمد نظام رجيم العصير على تناول أحد أنواع العصائر الصحية على مدار اليوم في مقابل الاستغناء عن الأطعمة، ولكننا لا نفضل اتباعه بهذه الطريقة لأنه يشكل ضررًا على الصحة.

وفي حالة اتباع رجيم العصير بدون تناول الطعام فيجب ألا تتجاوز مدته ثلاثة أيام، وينبغي التوقف عنه في حالة الشعور بالتعب، والأفضل هو اتباع رجيم العصير مع تناول الوجبات الثلاثة، بحيث لا تحتوي على أطعمة تسبب زيادة الوزن، وتكون وجبات خفيفة وصحية.

فعلى سبيل يمكن تناول البيض وشريحة التوست الأسمر مع العصير، وفي وجبة الغداء يتم تناول قطعة من اللحم أو الدجاج أو السمك مع شريحة التوست وطبق السلطة، وفي وجبة العشاء يمكن الاكتفاء بكوب زبادي أو ثمرة فاكهة إلى جانب كوب العصير، كما ينصح بتناول كوب العصير الأول مع وجبة الإفطار الخفيفة، وكوب العصير الثاني في المساء.

وفيما يأتي بعض العصائر المقترحة التي يمكن تناولها أثناء رجيم العصير:

اليوم الأول: عصير الكرفس والبقدونس.

اليوم الثاني: عصير الطماطم.

اليوم الثالث: عصير الفراولة والخيار.

اليوم الرابع: عصير الكرنب الأحمر والتوت الأزرق.

اليوم الخامس: عصير السبانخ.

اليوم السادس: عصير البنجر.

اليوم السابع: عصير الجزر.

مميزات رجيم العصير

هناك مجموعة من الفوائد التي يقدمها رجيم العصير للجسم، وتشمل الاتي:

تعزيز الجسم بعناصر غذائية هامة: تحتوي العصائر السابقة على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم أثناء اتباع الرجيم.

تعزيز حرق الدهون: تساعد العديد من مكونات العصائر السابقة في تحسين حرق الدهون وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

الشعور بالشبع: تتكون هذه العصائر من مكونات غنية بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع خلال اتباع الحمية الغذائية.

تخليص الجسم من السموم: تعد عصائر الخصروات والفواكه بمثابة تنقية للجسم من السموم التي تسبب العديد من الأمراض وتصعب حرق الدهون.

عيوب رجيم العصير

في المقابل هناك بعض العيوب التي يمكن أن تحدث من اتباع رجيم العصير، وهي كالاتي:

1. حرمان الجسم من بعض العناصر الهامة

يساعد العصير على الشعور بالشبع، وبالتالي تنخفض الرغبة في تناول مختلف الأطعمة الأخرى التي يحتاجها الجسم، مثل: البروتين، والكربوهيدرات.

2. الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية

يمكن أن يؤدي الإكثار من تناول الألياف إلى الإصابة ببعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل: الإمساك أو الإسهال، ولذلك لا يتناسب هذا الرجيم مع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة والقولون.

3. التعب والإرهاق

التعب والإرهاق من الاثار الجانبية الشائعة لرجيم العصير التي قد تحدث بسبب قلة السعرات الحرارية وحرمان الجسم من الطاقة.

4. زيادة خطر الإصابة بالعدوى

نظرًا لقلة البروتين والكميات غير الكافية من بعض العناصر الغذائية المهمة في رجيم العصير فإن اتباعه لفترة طويلة يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

شروط اتباع رجيم العصير

هناك بعض الشروط الواجب مراعاتها أثناء اتباع رجيم العصير، وتتمثل في الاتي:

عدم إضافة السكر إلى العصائر: ينصح بعدم إضافة السكر إلى العصائر لأنه يتسبب في زيادة الوزن.

تناول وجبات صحية: ينبغي تناول وجبات صحية على مدار اليوم بالإضافة إلى العصائر.

التوقف عن الرجيم في حالة الشعور بأي تغيرات في الجسم: يجب التوقف عن تناول الرجيم إذا تسبب في شعور بالتعب والإرهاق أو أي تغيرات غير طبيعية بالجسم.

المصدر: ويب طب