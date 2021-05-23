أنقرة (زمان التركية) – انضم نجل رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم إلى قائمة المتورطين تجارة الكوكايين، الذين كشف عنهم زعيم المافيا سادات بكر.

سادات بكر نشر مقطع الفيديو السابع من سلسلة المقاطع التي فضح فيها العلاقة بين الحكومة والمافيا.

وزعم سادات بكر أن أركان يلدريم نجل آخر رئيس وزراء في تركيا متورط في تجارة المخدرات، قائلا: “سأكشف لكم تفاصيل تجارة الكوكايين. أتعرفون من ذهب إلى فنزويلا لتوفير مصدر جديد للمخدرات؟ إنه أركان يلدريم نجل بن علي يلدرم. مكث هناك 4 أيام خلال شهر يناير/ كانون الثاني وأربعة أيام أخرى في فبراير/ شباط.

وواصل سادات بكر حديثه قائلا: “لا أعتقد أن السيد بن علي يلدرم متورط في أمر كهذا، لكن التسجيلات المصورة التي قاموا بتسجيلها لأركان يلدريم في بادئ الأمر، ولا أقصد تسجيلات القمار بل تسجيلات الرشوة وما شابهها، جعلته يتورط في هذا الأمر”.

سادات بكر استهدف وزير الداخلية سليمان صويلو مجددا وقال: “قلت سابقًا إنني سأقطع لحم جسمك رويدا رويدا لكن حان الوقت الآن لاقتطاع كتل كبيرة منها”، على حد تعبيره.

وأوضح سادات بكر أن سبب عدم التوصل إلى الكوكايين الذي يتم إدخاله إلى البلاد يرجع إلى كونه لا يدخل مباشرة عبر السفن المملوكة لأركان يلدريم بل يتم تنسيق شرائه عبر سفن أخرى قائلا: “محمد آغار في قلب هذه الشبكة. انظروا إلى صداقة أركان يلدريم وسليمان صويلو”.

بعد تصريحات سادات بكر نشر الكاتب الصحفي المعروف إسماعيل سايماز صورا لأركان يلدريم التقطت له في فنزويلا.

من هو اركان يلدريم وكم عمره وماذا يفعل؟

أسس إركان يلدريم نجل بن علي يلدريم، مع شقيقته بهار بشرى يلدريم، في بداية عام 2002 الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية إلى الحكم شركة درين دنيجيليك لنقل السفن والتجارة المحدودة. يلدريم لبالغ من العمر وقتها 37 عامًا، اشترى أول سفينته مقابل 445 ألف يورو في عام 2003، وأعلن أنه سيقوم برحلات على خط إزمير تشيشمي-برينديزي (إيطاليا) مع عبارة بسعة 800 راكب. دفع مبلغ 445 ألف يورو ثمن سفينته الأولى ما تسبب في إثارة الجدل في ذلك الوقت. قال يلدريم إنه جمع بعض المال بنفسه والباقي حصيلة ببيع تذاكر الركاب للوكالات مقدمًا.