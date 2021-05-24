أنقرة (زمان التركية)- علق رئيس وزراء تركيا الأسبق، بن علي يلدريم، على الاتهامات التي وجهها زعيم المافيا، سادات بكر، إلى نجله إركان يلدريم بالتجارة في المخدرات.

استهدف سادات بكر في الفيديو السابع من سلسلة مقاطع الفيديو التي يستهدف من خلالها عددا من رموز الدولة ردا على الحملة الأمنية التي انطلقت ضد رجاله الشهر الماضي، رجل الأعمال إركان يلدريم نجل بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء في تركيا.

في مقطع الفيديو الأخير قال سادات بكر المقيم حاليا في دبي: “سأكشف لكم تفاصيل تجارة الكوكايين. أتعرفون من ذهب إلى فنزويلا لتوفير مصدر جديد للمخدرات؟ إنه أركان يلدريم نجل بن علي يلدرم. مكث هناك 4 أيام خلال شهر يناير/ كانون الثاني وأربعة أيام أخرى في فبراير/ شباط”.

من جانبه أكد بن علي يلدريم أن ذكر عائلته جنبا إلى جنب مع المخدرات أكبر إهانة يمكن أن تلحق بهم، مشيرا إلى أن كل ما قاله بكر افتراء وكذب.

وتابع يلدريم: “نحن ننفي مثل هذه الإدعاءات تمامًا. تذكر أن أيادي قاذف الطين تتسخ أولاً. ذهب ابني إلى فنزويلا. كما ذكر -سادات بكر-، ذهب في ديسمبر من العام الماضي، وليس في يناير أو فبراير. ولمكافحة كورونا، أخذ ووزع مواد مثل مجموعات الاختبار والأقنعة على المحتاجين”.

وشدد يلدريم على أن نجله كان في فنزويلا بالأساس مع وفد رسمي.

يذكر أن سادات بكر قال في مقطع الفيديو إنه متأكد من عدم معرفة بن علي يلدريم بتورط منجله في تجارة المخدرات.

بعد تصريحات سادات بكر نشر الكاتب الصحفي المعروف إسماعيل سايماز صورا لأركان يلدريم التقطت له في فنزويلا.

من هو اركان يلدريم وكم عمره وماذا يفعل؟

أسس إركان يلدريم نجل بن علي يلدريم، مع شقيقته بهار بشرى يلدريم، في بداية عام 2002 الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية إلى الحكم شركة درين دنيجيليك لنقل السفن والتجارة المحدودة. يلدريم لبالغ من العمر وقتها 37 عامًا، اشترى أول سفينته مقابل 445 ألف يورو في عام 2003، وأعلن أنه سيقوم برحلات على خط إزمير تشيشمي-برينديزي (إيطاليا) مع عبارة بسعة 800 راكب. دفع بالكامل مبلغ 445 ألف يورو ثمنا لسفينته الأولى ما تسبب في إثارة الجدل في ذلك الوقت. قال يلدريم إنه جمع بعض المال بنفسه والباقي حصيلة بيع تذاكر الركاب للوكالات مقدمًا.