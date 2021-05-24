أنقرة (زمان التركية) – اتهم وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، اليونان بالسعي لتخريب العلاقات الإيجابية التي تسعى لها بلاده، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للمشاكل بين الدولتين المتجاورتين.

ونقلت صحيفة “قرار” يوم السبت، عن أكار قوله “إن إحراز تقدم سيكون مستحيلا للجانبين في ظل استمرار استفزازات اليونان”.

يذكر أن هناك اختلافا في وجهات نظر بين تركيا واليونان حول المياه الإقليمية في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط، وتصاعدت التوترات العام الماضي عندما أرسلت تركيا عدة سفن حفر لاستكشاف موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها بشرق البحر المتوسط.

بعد توقف دام خمس سنوات، بدأ حلفاء الناتو محادثات في يناير في محاولة لحل نزاعاتهم المتعلقة بحقوق السيادة في شرق البحر المتوسط ، كما استأنفت أنقرة وأثينا المناقشات السياسية لحل الخلافات الأخرى.

وقال أكار خلال زيارة لسفينة هجوم عسكرية: “نحن نؤيد حلا سلميا لهذه المشاكل في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار من خلال التحدث والتفاوض مع جيراننا اليونانيين”.

واستدرك أكار قائلاً: ومع ذلك، فإن جيراننا اليونانيين يبذلون قصارى جهدهم لتخريب الحالة الإيجابية للأمور بأفعالهم وخطابهم”، على حد تعبيره.

وكان أكار أعلن الأسبوع الماضي أن الجارتين ستعقدان اجتماعا في إطار إجراءات بناء الثقة.