أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في قمة الناتو سوف يبشر بعصر جديد.

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان مع كبار المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية العملاقة قبل الاجتماع مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية “جو بايدن”.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن كبار المديرين التنفيذيين لنحو 20 شركة، بما في ذلك بوينج وأمازون ومايكروسوفت وكيلوج وبيبسيكو وسيسكو وبروكتر آند جامبل وجونسون آند جونسون، حضروا الاجتماع.

وفي حديثه صرح أردوغان أنه على الرغم من الاختلافات العرضية في الرأي، هناك إمكانات جدية للتعاون مع الولايات المتحدة، من سوريا إلى ليبيا، من محاربة الإرهاب إلى الطاقة، ومن التجارة إلى الاستثمار.

وأكد أردوغان أنهم بحاجة إلى نهج قائم على المصالح والقيم المشتركة مع واشنطن، مشيرا إلى أن هذا النهج يتعارض مع خطوات مثل التعريفات الإضافية على الواردات التركية في قطاع الصلب والألمنيوم، واستبعاد تركيا من نظام الامتيازات والتفضيلات المعمم، وإجراءات مكافحة الإغراق لمنتجات التصدير التركية المنشأ.

وسيعقد أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء وجها لوجه لأول مرة كجزء من قمة قادة الناتو التي ستعقد في بروكسل في 14 يونيو.