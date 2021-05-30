أنقرة (زمان التركية) – قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن نظام الرئيس التركي رجب أردوغان ينفذ عمليات “قذرة” لاختطاف معارضيه في الخارج بالتعاون مع جهات أخرى في البلدان التي يفر إليها أو يحتمي بها معارضوه.

في مقال نشر في مجلة فورين أفيرز، تم التأكيد على أن الأساليب التي يستخدمها نظام أردوغان للقبض على المعارضين في المنفى هي انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن الديمقراطيات العالمية يجب أن تمنع المتسلطين من استهداف المعارضين في المنفى.

وأوضح المقال أن النهج الأكثر شيوعًا الذي تتبعه تركيا في العمليات الدولية ضد المعارضين في المنفى، هو تعاون الحكومة أو إجبار المؤسسات المحلية في بلد آخر على إدارة أعمالها القذرة.

وأكد المقال الذي كتبه نيت شنكان ، على المخالفات التي حدثت في تركيا بعد محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.

وأشار المقال إلى أن تركيا نفذت عمليات اختطاف للمعارضين في 17 دولة على الأقل بينها بلغاريا والجابون وكوسوفو وماليزيا وباكستان.

وذكر المقال أن أنقرة أوضحت أنها جلبت أكثر من 100 شخص إلى تركيا بهذه الأساليب.

وتتعامل تركيا بشكل رسمي أو غير رسمي مع أجهزة الاستخبارات في الدول التي يقيم بها عدد كبير من الأتراك بغرض ترحيلهم، وتجند موظفيها في البعثات الدبلوماسية بتلك البلدان لجمع معلومات عن معارض الرئيس أردوغان وتسهيل ترحيل إلى تركيا أو حتى اختطافهم