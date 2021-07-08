أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز”، إن الحكومة في تركيا تريد استغلال البنوك الحكومية من أجل تسهيل فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة.

في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد التركي مع نمو دافئ وحملة تطعيم سريعة، كشفت مصادر مصرفية ومسؤولون لوكالة “رويترز” أن الحكومة تريد تحقيق توسيع ائتماني جديد من شأنه أن دعم النمو في فترة ما قبل الانتخابات.

وخلال فترة الوباء، تم تمديد فترة متابعة القروض المتعثرة لما يقرب من 1.5 سنة، وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تمديد هذه الفترة مرة أخرى في سبتمبر، فإن المخصصات التي يجب على البنوك تجنيبها للقروض المتعثرة في حالة انتهاء الفترة هي مسألة أخرى تتطلب رأس مال.

وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوى أن البنوك العامة تعرضت لخسارة في صافي دخل الفوائد في الميزانية العمومية بسبب القروض منخفضة الفائدة العام الماضي، مضيفاً: “المسألة لا تتعلق بنسب كفاية رأس المال للبنوك أو احتياجات السيولة، إن قدرات الإقراض لدى البنوك العامة محدودة للغاية. هناك حاجة إلى زيادة رأس المال لإعادة هذه البنوك إلى سوق القروض”.

وتضيف رويترز أن صافي دخل الفوائد، الذي يظهر الفجوة بين القروض منخفضة الفائدة الممنوحة العام الماضي وتكاليف التمويل المتزايدة مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح سلبيا في بنكين عامين. ونتيجة لذلك، انخفض صافي أرباح البنوك العامة في الربع الأول بشكل حاد.

وانخفض صافي أرباح بنك “خلق” في الربع الأول بنسبة 93 في المائة على أساس سنوي، وتراجع بنك وقف بنسبة 56 في المائة وبنك “زراعات” بنسبة 49 في المائة.

وأكد مصدر مصرفي آخر على ضرورة زيادة رأسمال البنوك العامة، قائلا: “لا يمكن تحقيق النمو برؤوس الأموال الحالية. إذا كنت ترغب في تنمية الاقتصاد يجب زيادة رأس المال. إذا كان الاقتصاد سينمو والبنوك ستظل صغيرة، فمن سيمول الاقتصاد إذن؟”.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز البحوث الاجتماعية، خلال شهر يونيو الماضي، كان هناك انخفاض بنسبة 4 في المائة في نسبة أولئك الذين قالوا إنهم سيصوتون للرئيس رجب طيب أردوغان مقارنة بشهر مايو.

في الاستطلاع، كانت نسبة الذين قالوا “لن أصوت أبدًا” لأردوغان 50.4٪. في استطلاع فبراير، ولكن وصلت هذه النسبة إلى 43 بالمائة في يونيو. ومقارنة بالشهر السابق مايو، انخفض معدل أولئك الذين قالوا إنهم سيصوتون بالتأكيد لأردوغان بمقدار 4 نقاط.

وردا على سؤال “هل ستصوت لأردوغان أو لمرشح المعارضة إذا جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل”، أجاب 47 بالمائة على “مرشح المعارضة” و 36 بالمائة أجابوا بـ “أردوغان”.

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